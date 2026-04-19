Український ексгравець Дніпра забив дубль в американській лізі та став MVP матчу

Український півзахисник Бойсе Денис Костишин відзначився дублем та одним асистом у матчі 7-го туру USL League One проти Вестчестера.

Господарі не залишили шансів для нью-йоркського клубу, забивши за гру 4 голи. Першим відзначився Тумі Мошобане на 16-й хвилині, якому асистував Костишин. А вже далі ексгравець Дніпра вирішив сам відзначитися та забив гол на 21-й хвилині.

На початку другого тайму Денис, скориставшись передачею Ріккетса, оформив дубль. А фінальну крапку у матчі поставив Луан Бріто на 69-й хвилині.

США, USL League One

7-й тур, 19 квітня

Бойсе – Вестчестер 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Мошобане, 2:0 – 21 Костишин, 3:0 – 54 Костишин, 4:0 – 69 Луан Бріто

Дениса Костишина визнали MVP матчу за версією Бойсе, за оцінками аналітичного порталу Sofascore (9.6). За гру він 4 рази пробив по воротах суперника та віддав 28 передач з точністю 86%.

Наразі вихованець Динамо забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у складі Бойсе у поточному сезоні. Його команда посідає 5 місце з 8 очками в турнірній таблиці USL League One – третьому за силою дивізіоні США.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Костишин підписав контракт із Бойсе у січні 2026 року, перейшовши на правах вільного агента з косівської Дріти. Українець вписав своє ім'я в історію клубу, ставши автором першого гола команди на професійному рівні.