Костишин забив другий гол у сезоні за американський клуб

Український півзахисник Денис Костишин відзначився голом за американський Бойсе в матчі 6-го туру USL League One проти Альти.

28-річний півзахисник відкрив рахунок на 14-й хвилині зустрічі. Денис поцілив у ворота з лінії штрафного майданчика, в один дотик замкнувши передачу партнера по команді.

У підсумку Бойсе зіграв на виїзді внічию 2:2. Костишин провів на полі 68 хвилин та отримав жовту картку.

США, USL League One

6-й тур, 12 квітня

Альта – Бойсе 2:2 (1:1)

Голи: Аумайч, 23, Десдунес, 79 – Костишин, 14, Мун, 59

Для вихованця Динамо цей гол став другим у складі Бойсе. Його команда посідає 10 місце в турнірній таблиці USL League One – третьому за силою дивізіоні США.

Нагадаємо, що Костишин підписав контракт із Бойсе у січні 2026 року, перейшовши на правах вільного агента з косівської Дріти. Українець вписав своє ім'я в історію клубу, ставши автором першого гола команди на професійному рівні.