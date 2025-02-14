Вихованець Динамо підписав контракт з Дрітою
Денис Костишин
ФК Дріта
Вихованець київського Динамо Денис Костишин став гравцем Дріти з Косова.
Про це повідомляє пресслужба "інтелігентів".
Контракт підписано до літа 2026 року. До Дріти футболіст приєднався на правах вільного агента, оскільки напередодні залишив Олександрію на правах вільного агента.
У сезоні-2024/25 Костишин зіграв вісім матчів за український колектив, відзначившись одним голом та двома результативними передачами.
Окрім Олександрії, син ексфутболіста Дніпра та Кривбаса Руслана Костишина, встиг пограти за Колос, Ель-Пасо Локомотив та дніпрян напередодні їх зникнення з футбольної мапи України.
Зазначимо, що під час зборів у Туреччині Дріта програла одному з представників УПЛ.