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Вихованець Динамо підписав контракт з Дрітою

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 14:16
Денис Костишин ФК Дріта
Денис Костишин
ФК Дріта

Вихованець київського Динамо Денис Костишин став гравцем Дріти з Косова.

Про це повідомляє пресслужба "інтелігентів".

Контракт підписано до літа 2026 року. До Дріти футболіст приєднався на правах вільного агента, оскільки напередодні залишив Олександрію на правах вільного агента.

У сезоні-2024/25 Костишин зіграв вісім матчів за український колектив, відзначившись одним голом та двома результативними передачами.

Окрім Олександрії, син ексфутболіста Дніпра та Кривбаса Руслана Костишина, встиг пограти за Колос, Ель-Пасо Локомотив та дніпрян напередодні їх зникнення з футбольної мапи України.

Зазначимо, що під час зборів у Туреччині Дріта програла одному з представників УПЛ.

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