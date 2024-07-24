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Костишин: З фінансуванням були проблеми, але ми впоралися

Андрій Яросименко — 24 липня, 13:10
Костишин: З фінансуванням були проблеми, але ми впоралися

Головний тренер хмельницького Поділля Віталій Костишин розповів про фінансові проблеми клубу, які успішно вирішили.

Його слова передає Український футбол.

"Щодо завдань на новий сезон, у нас ще не було розмови з керівництвом клубу, вона запланована ближче до старту чемпіонату. У нас сильна група, потужні команди, тому буде важко. Будемо дивитися наскільки ми конкурентоспроможні та від цього вже будуть ставитися завдання.

З фінансуванням були затримки, але все виплатили. Футболісти пішли у відпустку без заборгованості. Всі фінансові питання були закриті.

Ще шукаємо підсилення в лінію атаки. Звичайно, хотілося, щоб ще були новачки. Ведемо перемовини, хоча й на перегляді також вистачає гравців. Поки що більш детально не можу нічого сказати, все покаже час", — сказав наставник хмельничан.

Нагадаємо, напередодні мер Хмельницького Олександр Симчишин виступив проти переходу в Поділля гравця, який раніше грав у Росії.

Костишин Поділля

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