Мер Хмельницького виступив проти переходу в Поділля гравця, який раніше грав у Росії

Головний тренер вінницької Ниви Юрій Ярошенко розповів, що його експідопічний Володимир Грачов міг перейти в Поділля, але трансфер зірвався через принципову позицію мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Слова Ярошенка наводить "Український футбол".

"Захисник Володимир Грачов повинен був підписати контракт з Поділлям, але, як мені сказали, міський голова Хмельницького виступив проти, бо футболіст раніше грав у росії. Воротар Роман Захарчук був на перегляді у Вікторії, але там не затримався. Півзахисник Олексій Швець був у Поділлі, але зараз знаходиться у ФК "Хуст", там, до речі, може опинитися і Грачов", — сказав Ярошенко.

Володимир Грачов є вихованцем Шахтаря. У сезоні-2020/21 він провів кілька місяців у складі московського Велеса. Також Грачов відомий тим, що у 2015 році разом зі своїми партнерами по молодіжці Шахтаря потрапив у гучний скандал. Коли їх зупинили поліцейські, хтось із компанії юних футболістів сказав, що потрібно подзвонити Ринату Ахметову, і він "розбереться".