Ексфорвард збірної Англії розпочав самостійну тренерську кар’єру
Відомий у минулому англійський форвард Джермейн Дефо розпочав тренерську кар'єру, очоливши Вокінг.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Умови та термін дії контракту не розголошуються. Вокінг виступає у п'ятому дивізіоні чемпіонату Англії.
Для Дефо робота з Вокінгом стане першим самостійним досвідом роботи в якості головного тренера. У 2021 році він входив до тренерського штабу Стівена Джеррарда в Рейнджерс, залишаючись при цьому чинним гравцем команди.
Дефо найбільше відомий на виступами за Тоттенгем у 2004 – 2008 і 2009 – 2014 роках. Також виступав за Вест Гем, Борннмут, Портсмут, Торонто, Сандерленд і Рейнджерс. У 2004 – 2017 роках провів 57 матчів і забив 20 голів за збірну Англії.
Раніше 78-річний Рой Ходжсон очолив Брістоль Сіті.