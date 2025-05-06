Консейсау: Нарешті Леау розуміє, що я від нього хочу бачити

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау висловився про поточну форму лідера команди Рафаеля Леау та нападника Сантьяго Хіменеса.

Слова фахівця наводить Sky Sports.

"Я знав Леау вже давно, але тепер став знати краще. До того ж, він дізнався, хто я такий. Нарешті він зрозумів, що я хочу від нього бачити. Мені дуже шкода, що він не зможе зіграти у п'ятницю проти Болоньї, але є хлопці, готові його замінити.

Хіменес? Навіть у надважкі часи він перший, хто приїжджає на тренування в Міланелло. У нього є всі якості для успіху, але потрібен час на адаптацію в Італії", – розповів Консейсау.

У сезоні-2024/25 Леау зіграв 48 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 13 результативних передач.

Хіменес приєднався до італійського колективу взимку і за цей час встиг забити 4 голи та відзначитись трьома асистами у 16 поєдинках.

У наступному матчі "россонері" зіграють в межах 36 туру проти Болоньї. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 9 травня о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Мілан готується звільнити Сержіу Консейсау по завершенню поточної кампанії.