Конопля: Перемога додала Шахтарю впевненості
ФК Шахтар
Правий захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля пояснив важливість перемоги над Янг Бойз (2:1) у 4 турі основного етапу Ліги чемпіонів.
Цитує гравця УЄФА.
"Ми всі дуже раді, що нарешті здобули нашу першу перемогу, але це була велика робота. Нам довелося відстоювати свої очки до самого кінця матчу.
Звичайно, перемога додала нам впевненості. Наша подорож ще не закінчилася", – сказав Конопля.
Раніше визначились найкращі гравці протистояння українського та швейцарського клубу.
Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.