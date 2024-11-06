Конопля: Перемога додала Шахтарю впевненості

Правий захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля пояснив важливість перемоги над Янг Бойз (2:1) у 4 турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Цитує гравця УЄФА.

"Ми всі дуже раді, що нарешті здобули нашу першу перемогу, але це була велика робота. Нам довелося відстоювати свої очки до самого кінця матчу.

Звичайно, перемога додала нам впевненості. Наша подорож ще не закінчилася", – сказав Конопля.