Соуле можуть заграти за збірну Італії

Аргентинський форвард Роми Матіас Соуле може скати гравцем збірної Італії. Про це повідомив агент 22-річного футболіста Мартін Гуастадізеньо.

Слова агента наводить LaRoma24.

"Соуле – італо-аргентинець, і якщо ситуація з "альбіселесте" не зміниться, все може статися. Зараз все відкрито. З юридичної точки зору Маттіас має право бути викликаним до збірної Італії. Маттіас багато працює заради цього. Серед молодих аргентинців він – єдиний, хто ще не отримав жодної хвилини. Він стає лідером у Ромі і заслуговує на шанс. Ми знаємо, що в Аргентині велика конкуренція на його позиції, але з такою стабільністю в грі він заслужив виклик. Його мрія – зіграти на чемпіонаті світу", – заявив Гуастадізеньо.

На рахунку Соуле 2 голи в 13 матчах за молодіжні збірні Аргентини різних вікових категорій, проте в першу команду нападник ще жодного разу не викликався. Вартість нападника наразі оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що взимку Рома планує підписати ще одного форварда.