Конкурент Довбика по позиції може покинути Рому взимку
Форвард Роми Ельдор Шомуродов може покинути клуб під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Зазначається, що римляни мають можливість продовжити контракт з гравцем до 2027 року, щоб розвантажити зарплатну відомість, проте гравець не входить до планів головного тренера Клаудіо Раньєрі.
Раніше з'являлася інформація, що головною причиною майбутнього відходу Шомуродова є рівень гри футболіста збірної Узбекистану, що не влаштовує клуб і змушує тренерський штаб використовувати українського нападника Артема Довбика щохвилини.
У поточному сезоні Ельдор Шомуродов зіграв 12 матчів на клубному рівні, забив 2 м'ячі і віддав 1 асист.
Раніше наставник Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що команді треба більше грати на Артема Довбика.
У нинішньому сезоні українець провів 22 матчі за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 9 голів та зробив дві результативні передачі.