Конкурент Довбика по позиції може покинути Рому взимку

Форвард Роми Ельдор Шомуродов може покинути клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що римляни мають можливість продовжити контракт з гравцем до 2027 року, щоб розвантажити зарплатну відомість, проте гравець не входить до планів головного тренера Клаудіо Раньєрі.

Eldor #Shomurodov could leave #ASRoma in the next weeks. #Roma have extended his contract until 2027 to reduce the weight on the balance sheet, but he is not central in Ranieri’s Plans. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 24, 2024

Раніше з'являлася інформація, що головною причиною майбутнього відходу Шомуродова є рівень гри футболіста збірної Узбекистану, що не влаштовує клуб і змушує тренерський штаб використовувати українського нападника Артема Довбика щохвилини.

У поточному сезоні Ельдор Шомуродов зіграв 12 матчів на клубному рівні, забив 2 м'ячі і віддав 1 асист.

Раніше наставник Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що команді треба більше грати на Артема Довбика.

У нинішньому сезоні українець провів 22 матчі за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 9 голів та зробив дві результативні передачі.