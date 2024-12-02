Рома взимку позбудеться конкурента Довбика

Нападник Роми Ельдор Шомуродов може покинути римський клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Roma Press.

Головною причиною вказується рівень гри футболіста збірної Узбекистану, що не влаштовує клуб і змушує тренерський штаб використовувати українського нападника Артема Довбика щохвилини.

Так, "вовки" прагнуть знайти нового запасного нападника вже цієї зими.

У поточному сезоні Ельдор Шомуродов зіграв 10 матчів на клубному рівні, забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

Раніше наставник Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що команді треба більше грати на Артема Довбика.

У нинішньому сезоні Артем зіграв 17 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.