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Конкурент Луніну: Реал після поразки від Барселони цікавиться голкіпером Лілля

Андрій Яросименко — 28 жовтня, 09:15
Конкурент Луніну: Реал після поразки від Барселони цікавиться голкіпером Лілля
Андрій Лунін
Getty images

Мадридський Реал цікавиться голкіпером французького Лілля Лукасом Шевальє.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

За інформацією джерела, після розгромної поразки від Барселони 0:4, президент "вершкових" Флорентіно Перес вирішив придбати ще одного воротаря для конкуренції.

Головним претендентом на цю роль є 22-річний воротар Лілля Лукас Шевальє. Зазначається, що інтерес до нього також проявляють колега по чемпіонату ПСЖ, та гранд АПЛ Манчестер Сіті.

У сезоні-2024/25 Шевальє провів у воротах 13 матчів, 5 з яких вистояв "на нуль" та пропустив 14 голів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 млн євро.

Нагадаємо, за "королівський клуб" виступає воротар збірної України Андрій Лунін, який раніше зіткнувся з величезною критикой після поразки від "блаугранас".

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Андрій Лунін

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