Конкурент Луніну: Реал після поразки від Барселони цікавиться голкіпером Лілля

Мадридський Реал цікавиться голкіпером французького Лілля Лукасом Шевальє.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

За інформацією джерела, після розгромної поразки від Барселони 0:4, президент "вершкових" Флорентіно Перес вирішив придбати ще одного воротаря для конкуренції.

Головним претендентом на цю роль є 22-річний воротар Лілля Лукас Шевальє. Зазначається, що інтерес до нього також проявляють колега по чемпіонату ПСЖ, та гранд АПЛ Манчестер Сіті.

У сезоні-2024/25 Шевальє провів у воротах 13 матчів, 5 з яких вистояв "на нуль" та пропустив 14 голів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 млн євро.

Нагадаємо, за "королівський клуб" виступає воротар збірної України Андрій Лунін, який раніше зіткнувся з величезною критикой після поразки від "блаугранас".