Ще один конкурент Луніну: Реал цікавиться голкіпером Лілля

Мадридський Реал цікавиться голкіпером французького Лілля Лукасом Шевальє.

Про це повідомляє Topmercato.

За інформацією джерела, "вершкові" думають про наступника для Тібо Куртуа, який останнім часом почав часто отримувати травми. Головним претендентом на цю роль є 22-річний воротар Лілля Лукас Шевальє. Зазначається, що інтерес до нього також проявляють колега по чемпіонату ПСЖ, та гранд АПЛ Манчестер Сіті.

У сезоні-2024/25 Шевальє провів у воротах 13 матчів, 5 з яких вистояв "на нуль" та пропустив 14 голів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 млн євро.

Нагадаємо, за "королівський клуб" виступає воротар збірної України Андрій Лунін, який раніше повернувся до тренувань з Реалом після невеликого пошкодження, через яке він пропустив жовтневі матчі Ліги націй з національною командою.