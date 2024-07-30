Енцо особисто попросив вибачення у французьких партнерів по Челсі

Аргентинський півзахисник Челсі Енцо Фернандес вибачився перед своїми французькими партнерами за образливу расистську пісню, яку він співав у прямому ефірі після перемоги на Копа Америка.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Напередодні Енцо приєднався до розташування команди в Атлтанті, США, де проходить передсезонний збір. Аргентинець пообіцяв зробити "значний" внесок у благодійний фонд, який займається боротьбою з расизмом.

Також Романо зазначив, що ключову роль у налагодженні взаємин між Фернандесом та французькими гравцями Челсі відіграли капітан команди Ріс Джеймс та захисник Аксель Дісасі.

🚨🔵 Enzo Fernandez back with rest of Chelsea squad yesterday in Atlanta.



He apologised to the players after the racist chant; he’s told Chelsea he will be making a significant contribution to an anti-discrimination charity.



Reece James and Disasi, lead figures in the process. pic.twitter.com/r0stiRhXxK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024

Нагадаємо, Енцо заспівав, що чорношкірі французи народилися в Анголі, але грають за Францію, а також вони люблять тра**ти трансів. Після того, як скандальне відео розлітелося мережею, чимало гравців Челсі відписалися від Фернандеса, а на захист аргентинської зірки стала віцепрезидентка країни.