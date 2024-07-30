Енцо особисто попросив вибачення у французьких партнерів по Челсі
Аргентинський півзахисник Челсі Енцо Фернандес вибачився перед своїми французькими партнерами за образливу расистську пісню, яку він співав у прямому ефірі після перемоги на Копа Америка.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Напередодні Енцо приєднався до розташування команди в Атлтанті, США, де проходить передсезонний збір. Аргентинець пообіцяв зробити "значний" внесок у благодійний фонд, який займається боротьбою з расизмом.
Також Романо зазначив, що ключову роль у налагодженні взаємин між Фернандесом та французькими гравцями Челсі відіграли капітан команди Ріс Джеймс та захисник Аксель Дісасі.
Нагадаємо, Енцо заспівав, що чорношкірі французи народилися в Анголі, але грають за Францію, а також вони люблять тра**ти трансів. Після того, як скандальне відео розлітелося мережею, чимало гравців Челсі відписалися від Фернандеса, а на захист аргентинської зірки стала віцепрезидентка країни.