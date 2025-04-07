Футболіст Лестера, який напередодні став батьком, вилетів зі складу через відмову ночувати на базі

У Лестері розгорівся внутрішній конфлікт: новоспечений головний тренер Рууд ван Ністелрой нібито виключив Гаррі Вінкса зі складу команди перед матчем проти Манчестер Сіті (0:2).

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Ван Ністелрой попросив півзахисника залишатися хоча б одну ніч на тиждень на тренувальній базі клубу, аби краще інтегруватися в команду та працювати над формою. Проте Вінкс, який щоденно долає близько 100 миль дорогою до тренувань, відмовився від пропозиції.

Причина цілком особиста: у четвер вночі Гаррі став батьком, тож зараз хоче більше часу проводити з родиною.

Такий вибір не сподобався новому тренеру, і в підсумку Вінкса не включили до заявки на надважливий поєдинок з "містянами".

Цього сезону на рахунку 29-річного футболіста 2 результативні передачі в 22 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що колишнього колумбійського футболіста поранили під час перестрілки у барі.