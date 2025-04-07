Колишнього футболіста було поранено під час перестрілки в барі Медельїна

У колумбійському Медельїні в одному з місцевих барів сталося пограбування. Під час стрілянини було поранено 35-річного футболіста Елкіна Бланко.

Про це повідомляє Denuncias.

Бар належить самому Бланко. Двоє озброєних чоловіків увірвалися в його приміщення. Обидва були в мотоциклетних шоломах.

У цей момент у барі перебували Елкін Бланко і 25-річний друг ексфутболіста, який отримав смертельне поранення.

Чоловіки чинили опір нападникам. Зокрема, поранення отримав і сам Елкін, але лікарі зуміли врятувати його життя.

Елін практично всю кар'єру провів на батьківщині. Винятком став лише 2014 рік, коли він виступав на правах оренди за Шериф із Тирасполя.

#Medellín/ anoche se presentó un intento de hurto en Belén rosales, local comercial del exfutbolista Elkin blanco, en medio del forcejeo una persona fallecida y dos heridos incluido el mismo exfutbolista, autoridades investigan los hechos y ya tienen identificados los sujetos… pic.twitter.com/P5UtRttrBD — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 6, 2025

#IMPACTANTE. Una persona fue asesinada en medio de un atraco en el sector Belén-Rosales de Medellín. El exjugador se Atl. Nacional, Elkin Blanco, propietario del establecimiento, se enfrentó a los delincuentes y resultó herido. Cams/seguridad registraron los angustiantes momentos pic.twitter.com/qZkk3qmNl6 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) April 6, 2025

Нагадаємо, ексгравець Баварії Луїс Густаво був госпіталізований до лікарні через тромбоемболію легеневої артерії.