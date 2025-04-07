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Колишнього футболіста було поранено під час перестрілки в барі Медельїна

Руслан Травкін — 7 квітня 2025, 09:58
Колишнього футболіста було поранено під час перестрілки в барі Медельїна
Елкін Бланко (ліворуч)
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У колумбійському Медельїні в одному з місцевих барів сталося пограбування. Під час стрілянини було поранено 35-річного футболіста Елкіна Бланко.

Про це повідомляє Denuncias.

Бар належить самому Бланко. Двоє озброєних чоловіків увірвалися в його приміщення. Обидва були в мотоциклетних шоломах.

У цей момент у барі перебували Елкін Бланко і 25-річний друг ексфутболіста, який отримав смертельне поранення.

Чоловіки чинили опір нападникам. Зокрема, поранення отримав і сам Елкін, але лікарі зуміли врятувати його життя.

Елін практично всю кар'єру провів на батьківщині. Винятком став лише 2014 рік, коли він виступав на правах оренди за Шериф із Тирасполя.

Нагадаємо, ексгравець Баварії Луїс Густаво був госпіталізований до лікарні  через тромбоемболію легеневої артерії. 

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