Атлетіко – Барселона і Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: відомі коментатори 1/2 фіналу Кубку Іспанії

1 квітня мадридський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним проведе матч-відповідь півфіналу Кубка короля проти Реал Сосьєдада. 2 числа Атлетіко прийматиме Барселону. Обидві гри розпочнуться о 22:30 за київським часом.

Матчі покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Кубка Іспанії – за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Гру Атлетіко – Барселона прокоментують Олександр Новак і Віталій Похвала. Трансляція буде обрамлена аналітичною студією у форматі "візитівки", яка розпочнеться о 22:05 і продовжиться у перерві та після матчу.

Також MEGOGO покаже матч Реал Мадрид – Реал Сосьєдад. На ньому працюватиме коментатор і чинний військовослужбовець Збройних сил України Вадим Скічко.

MEGOGO

Нагадаємо, у першому матчі мадридський Реал здолав басків з рахунком 1:0. Андрій Лунін здійснив 6 сейвів, зберігши власні ворота "сухими". Барселона та Атлетіко в попередній грі розписали результативну нічию (4:4).

Чинним володарем Кубка Іспанії є Атлетік із Більбао. У цьогорічному розіграші баски вилетіли ще на стадії 1/8 фіналу, поступившись Осасуні (2:3).