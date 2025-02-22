Комбат 32 ОМБр: Ракицький із нами вів вогонь по окупантах

Командир танкового батальйону 32 ОМБр Сергій Корнійчук розповів про відвідини позицій бригади Ярославом Ракицьким.

Слова військового передає Трибуна.

"Про Ярослава різне розповідали. Чи коли виставлю фото з Ракицьким, то писали: "Та то сєпар" чи ще щось подібне. Можливо, його дехто не сприймав через те, що було багато хейту, коли він в Зеніт пішов грати. Він каже, що відразу повернувся, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення.



Я кажу: "Мужики, Ярослав до нас приїжджає. Коли були на торецькому напрямку, то там було дуже жорстко. І не кожен волонтер чи наш знайомий сів би з нами в автівку і заїхав у місто, де ходить противник. А Ярослав з нами їздив. Виїжджав на танку і навіть вів вогонь по окупантах. Ми йому надали таку можливість.



Це все є на відео, яке доступне в інтернеті. Якщо чесно, я йому кажу: "Брате, ти ж можеш виїхати з України". А він відповідає: "Скільки можна їздити? Це моя країна, буду тут жити. Тут мої діти навчаються і вони будуть тут проживати", – розповів Корнійчук.