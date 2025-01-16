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Ексгравець Шахтаря та збірної України відвідав Покровськ

Богдан Войченко, Руслан Травкін — 16 січня 2025, 00:57
Ексгравець Шахтаря та збірної України відвідав Покровськ
Ярослав Ракицький (праворуч)

Колишній центрбек Шахтаря Ярослав Ракицький опублікував нове фото у соцмережах, показавши, що зараз він знаходиться у Донецькій області.

Ексгравець збірної України зробив фото з військовими на вʼїзді у місто Покровськ, біля якого зараз тривають активні бойові дії.

"Покровськ – це наше місто. Це – наша Україна", – підписав світлину футболіст.

Нагадаємо, 35-річний захисник зараз знаходиться у статусі вільного агента.

Останнім клубом Ракицького був донецький Шахтар, який він залишив минулого літа після завершення контракту.

Зазначимо, що під час кар'єри Ярослав потрапляв у низку досить скандальних епізодів. Зокрема, під час матчів за збірну він не співав гімн, а з січня 2019 року до лютого 2022 виступав за російський Зєніт, який залишив після початку повномасштабного вторгнення.

війна Шахтар Ярослав Ракицький ЗСУ

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