Ексгравець Шахтаря та збірної України відвідав Покровськ

Колишній центрбек Шахтаря Ярослав Ракицький опублікував нове фото у соцмережах, показавши, що зараз він знаходиться у Донецькій області.

Ексгравець збірної України зробив фото з військовими на вʼїзді у місто Покровськ, біля якого зараз тривають активні бойові дії.

"Покровськ – це наше місто. Це – наша Україна", – підписав світлину футболіст.

Нагадаємо, 35-річний захисник зараз знаходиться у статусі вільного агента.

Останнім клубом Ракицького був донецький Шахтар, який він залишив минулого літа після завершення контракту.

Зазначимо, що під час кар'єри Ярослав потрапляв у низку досить скандальних епізодів. Зокрема, під час матчів за збірну він не співав гімн, а з січня 2019 року до лютого 2022 виступав за російський Зєніт, який залишив після початку повномасштабного вторгнення.