Колумбійська поліцейська підкорила фанатів, працюючи на матчах місцевої футбольної ліги
— 26 вересня, 20:05
Колумбійська поліцейська підкорила соцмережі після численних відео із нею на футбольних матчах місцевої ліги.
Алекса Нарваес стала зіркою в Instagram, коли фанати знайшли її акаунт та почали поширювати його. Дівчина була не проти, виставляючи багато пікантного контенту на своїй сторінці.
Юна поліцейська вже затьмарює собою події на футбольному полі, бо вболівальники не відводять від неї очей.
Зазначимо, що відео з Алексою почали набирати ще рік тому, коли фанати знімали на камеру її бурхливе святкування забитого м'яча.
Усі охочі побачити Нарваес можуть просто слідкувати за матчами колумбійського клубу Америка де Калі. Дівчина відвідує та працює на більшості ігор колективу.