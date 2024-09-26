Колумбійська поліцейська підкорила фанатів, працюючи на матчах місцевої футбольної ліги

Колумбійська поліцейська підкорила соцмережі після численних відео із нею на футбольних матчах місцевої ліги.

Алекса Нарваес стала зіркою в Instagram, коли фанати знайшли її акаунт та почали поширювати його. Дівчина була не проти, виставляючи багато пікантного контенту на своїй сторінці.

Instagram

Instagram

Instagram

Юна поліцейська вже затьмарює собою події на футбольному полі, бо вболівальники не відводять від неї очей.

Зазначимо, що відео з Алексою почали набирати ще рік тому, коли фанати знімали на камеру її бурхливе святкування забитого м'яча.

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Усі охочі побачити Нарваес можуть просто слідкувати за матчами колумбійського клубу Америка де Калі. Дівчина відвідує та працює на більшості ігор колективу.