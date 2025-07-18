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Лівий берег підписав трьох гравців Миная

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 14:20
Лівий берег підписав трьох гравців Миная
Лівий берег

Лівий берег оголосив про підписання одразу трьох ексфутболістів закарпатського Миная – Єгора Гунічева, Назарія Воробчака та Богдана Чуєва.

Про це повідомила пресслужба киян.

Строки підписаних контрактів залишаються невідомими. За даними порталу Transfermarkt, Чуєв та Воробчак уклали угоду до 2026 року, а Гунічев – до 2027-го.

Усі гравці залишили Минай вільними агентами на тлі фінансових проблем колективу.

Минулого сезону Чуєв зіграв 23 матчі за Минай, на рахунку Воробчака також 23 поєдинки – два забиті голи, а Гунічев – 25 матчів та 2+3 за системою "гол+пас".

Зазначимо, що сезон-2024/25 Лівий берег завершив на 14 місці турнірної таблиці УПЛ, а за підсумками перехідних матчів повернувся до Першої ліги, поступившись Металісту 1925.

Раніше "лелеки" оголосили про завершення співпраці з братами Когутами.

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