Колос домовився з Шахтарем щодо продовження оренди захисника

Колос погодив із Шахтарем продовження оренди захисника Едуарда Козіка.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

22-річний гравець продовжить виступати за клуб із Ковалівки до завершення сезону-2025/26.

Козік виступає за Колос із літа 2024 року. Сумарно минулого сезону він провів 21 матч, відзначившись одним асистом.

Раніше Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.

Водночас колишній центрфорвард команди Микола Ковталюк продовжить кар'єру в Румунії. Також клуб припинив співпрацю з досвідченим голкіпером Романом Мисаком.