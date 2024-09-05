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Колос орендував венесуельського нападника

Ігор Чернявський — 5 вересня, 14:00
Колос орендував венесуельського нападника
ФК Колос

Колос орендував у іспанського Альбасете 22-річного венесуельського нападника Джованні Болівара.

Про це коваліський клуб повідомив на своєму сайті.

Орендна угода розрахована до кінця сезону, в Колоса буде право викупу. Окрім Альбасете, Болівар також виступав за Уеску (Іспанія), Депортиво Ла Гуайра (Венесуела), Лаудон та ДіСі Юнайтед (США).

Новачок Колоса має досвід виступів за молодіжну збірну Венесуели. Разом із екснападником Шахтаря Кевіном Келсі він був основним у національній команді U-23.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Джованні Болівар

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