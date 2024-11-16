Зоря поступилась Колосу в спарингу

Луганська Зоря та Колос зіграли товариський матч під час міжнародної паузи.

Зустріч у Ковалівці завершилась мінімальною перемогою господарів поля – 1:0.

За домовленістю між командами у цій грі команди зіграли чотири тайми по 30 хвилин. І саме у четвертому таймі на 104-й хвилині перемогу Колосу приніс влучний удар Дениса Безбородька.

Товариський матч

16 листопада

Колос Ковалівка – Зоря Луганськ (1:0)

Гол: 1:0 – 104 Безбородько

Зоря: Сапутін (Мацапура, 60), Ескінья (Писаренко, 90), Нваезе (Джордан, 60), Башич (Василець, 60), Тронтель (Задорожний, 90), Вантух (Жуніньо, 60), Хахльов (Дришлюк, 60), Кораблін (Волошин, 60), Кирюханцев (Супряга, 60), Вакула (Хахльов, 90), Будківський (Слесар, 60)

Колос у наступному турі УПЛ зіграє з Карпатами (22 листопада), а Зоря зустрінеться з Поліссям (25 листопада).