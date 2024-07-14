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Динамо розгромило віцечемпіона Данії в товариському матчі

Игорь Чернявский — 14 липня, 17:00
Динамо розгромило віцечемпіона Данії в товариському матчі

Київське Динамо здобуло перемогу над данським Брондбю у третьому контрольному матчі на літніх зборах в Австрії.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Контрольний матч
13 липня

Динамо Київ — Брондбю 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Попов 14, 2:0 — Царенко 71, 3:0 — Андрієвський 75, 4:0 — Піхальонок 81

Минулого сезону Брондбю посів друге місце в чемпіонаті Данії, відставши від чемпіона, Мідтьюлланда, лише на один пункт.

Нагадаємо, в першому матчі на зборах кияни розписали нульову нічию з Падерборном, після чого влаштували перестрілку з Шальке.

Вже 23 липня команда Олександра Шовковського стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Суперник у "біло-синіх" надпринциповий — сербський Партизан, який зовсім нещодавно їздив на товариський турнір у Москву.

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