Динамо назвало суперників на зборах в Австрії

Динамо визначилося із суперниками на тренувальному зборі в Австрії.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Перший матч заплановано на 10 липня проти клубу другої Бундесліги Падерборна.

Розклад контрольних матчів Динамо

10 липня Падерборн (Німеччина)

13 липня Шальке 04 (Німеччина)

14 липня Брондбю (Данія)

У клубі зазначили, що біло-сині запланували провести ще кілька поєдинків, тож список суперників доповнюватиметься.

Напередодні Динамо орендувало Браяна Себальйоса у бразильської Форталези до кінця 2024 року з першочерговим правом викупу.