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Динамо назвало суперників на зборах в Австрії

Олександр Булава — 28 червня, 11:06
Динамо назвало суперників на зборах в Австрії

Динамо визначилося із суперниками на тренувальному зборі в Австрії.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Перший матч заплановано на 10 липня проти клубу другої Бундесліги Падерборна.

Розклад контрольних матчів Динамо

  • 10 липня Падерборн (Німеччина)
  • 13 липня Шальке 04 (Німеччина)
  • 14 липня Брондбю (Данія)

У клубі зазначили, що біло-сині запланували провести ще кілька поєдинків, тож список суперників доповнюватиметься.

Напередодні Динамо орендувало Браяна Себальйоса у бразильської Форталези до кінця 2024 року з першочерговим правом викупу.

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