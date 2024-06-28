Динамо назвало суперників на зборах в Австрії
Динамо визначилося із суперниками на тренувальному зборі в Австрії.
Про це повідомляє прес-служба киян.
Перший матч заплановано на 10 липня проти клубу другої Бундесліги Падерборна.
Розклад контрольних матчів Динамо
- 10 липня Падерборн (Німеччина)
- 13 липня Шальке 04 (Німеччина)
- 14 липня Брондбю (Данія)
У клубі зазначили, що біло-сині запланували провести ще кілька поєдинків, тож список суперників доповнюватиметься.
Напередодні Динамо орендувало Браяна Себальйоса у бразильської Форталези до кінця 2024 року з першочерговим правом викупу.