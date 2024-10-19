Легендарний гравець Манчестер Юнайтед вкрав у фаната футболку

Колишній вінгер Манчестер Юнайтед Луїш Нані потрапив у скандал після відео у соцмережах.

Фанат португальського футболіста записував на відео зустріч із кумиром. Гравець сидів за кермом авто та розписувався на футболці вболівальника. Нані роздивився форму та подумав, що це саме її в нього вкрали під час тріумфального Євро-2016.

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Луїш спитав у фана, де той взяв футболку. Хлопець відповів, що в інтернеті, але футболіст не повірив йому та забрав в нього форму, кинувши її на сидіння. Через декілька секунд вінгер просто поїхав геть.

Adepto pediu a Nani que autografasse uma camisola e o mesmo recusou dizendo que a camisola lhe pertencia e que tinha sido roubado de sua casa.



Colocou a camisola no banco de passageiro e não devolveu. O lesado afirma ter comprado a camisola na app Vinted.



🧶 … pic.twitter.com/crQT64q3og — A Bancada (@bancadapt) October 18, 2024

Вболівальник Нані був шокований діями кумира, через що звернувся до поліції. Правоохоронці вже розглядають цю справу.

Нагадаємо, зараз 37-річний португалець грає за місцеву Ештрелу. Цього сезону на рахунку футболіста 1 гол у 8 матчах.