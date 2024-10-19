Легендарний гравець Манчестер Юнайтед вкрав у фаната футболку
Колишній вінгер Манчестер Юнайтед Луїш Нані потрапив у скандал після відео у соцмережах.
Фанат португальського футболіста записував на відео зустріч із кумиром. Гравець сидів за кермом авто та розписувався на футболці вболівальника. Нані роздивився форму та подумав, що це саме її в нього вкрали під час тріумфального Євро-2016.
Луїш спитав у фана, де той взяв футболку. Хлопець відповів, що в інтернеті, але футболіст не повірив йому та забрав в нього форму, кинувши її на сидіння. Через декілька секунд вінгер просто поїхав геть.
Вболівальник Нані був шокований діями кумира, через що звернувся до поліції. Правоохоронці вже розглядають цю справу.
Нагадаємо, зараз 37-річний португалець грає за місцеву Ештрелу. Цього сезону на рахунку футболіста 1 гол у 8 матчах.