Арбітриня жіночої Ліги чемпіонів видалила соцмережі через надмірну увагу до своєї краси
Албанська арбітриня Емануела Руста висловила своє незадоволення через те, що її часто називають "сексуальною суддею". Після хвилі сексистських коментарів їй довелося видалити свій акаунт в Instagram.
Руста стала першою жінкою, яка судить матчі в чоловічій лізі в Албанії, а згодом отримала можливість працювати на європейських турнірах. Однак увага ЗМІ до її зовнішності часто затьмарює її професійні досягнення.
Жінка наголошує, що суддівство — це не питання статі, а питання професіоналізму та компетентності. Вона сподівається, що в майбутньому жінки-арбітри матимуть більше можливостей працювати на високому рівні в чоловічих матчах.
Незважаючи на те, що її зовнішність часто обговорюється в медіа, Емануела відчуває повагу на полі та впевнена, що здатна досягати нових вершин у своїй кар'єрі. Вона прагне наслідувати приклад Стефані Фраппар, першої жінки-судді в чоловічій Лізі чемпіонів, і мріє судити матчі на найвищому рівні.
Зазначимо, що Руста нещодавно судила матч жіночої Ліги чемпіонів між Спортингом і Реалом. Арбітриня сподівається, що з часом її будуть пам'ятати саме за її професійні досягнення, а сексистські стереотипи зникнуть.