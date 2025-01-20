Шахтар проведе спаринг із титулованим молдавським клубом
Маріно Пушич
ФК Шахтар Донецьк
Донецький Шахтар зіграє товариський матч проти Зімбру на зимових зборах у Туреччині.
Про це повідомляє офіційний сайт кишинівського клубу.
Зустріч запланована на 8 лютого. Зазначимо, що до цього "гірники" зустрінуться із Брестом в межах сьомого туру Ліги чемпіонів.
Поєдинок проти французького клубу відбудеться 22 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
Зімбру – один з найбільш титулованих молдавський клубів. Команда вісім разів ставала чемпіоном своєї країни, шість разів вигравала Кубок Молдови та одного разу тріумфувала у Суперкубку.
Раніше склад "зубрів" залишив вихованець київського Динамо.