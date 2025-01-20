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Шахтар проведе спаринг із титулованим молдавським клубом

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 14:15
Шахтар проведе спаринг із титулованим молдавським клубом
Маріно Пушич
ФК Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар зіграє товариський матч проти Зімбру на зимових зборах у Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт кишинівського клубу.

Зустріч запланована на 8 лютого. Зазначимо, що до цього "гірники" зустрінуться із Брестом в межах сьомого туру Ліги чемпіонів.

Поєдинок проти французького клубу відбудеться 22 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Зімбру – один з найбільш титулованих молдавський клубів. Команда вісім разів ставала чемпіоном своєї країни, шість разів вигравала Кубок Молдови та одного разу тріумфувала у Суперкубку.

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Раніше склад "зубрів" залишив вихованець київського Динамо.

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