Шахтар проведе спаринг із титулованим молдавським клубом

Донецький Шахтар зіграє товариський матч проти Зімбру на зимових зборах у Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт кишинівського клубу.

Зустріч запланована на 8 лютого. Зазначимо, що до цього "гірники" зустрінуться із Брестом в межах сьомого туру Ліги чемпіонів.

Поєдинок проти французького клубу відбудеться 22 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Зімбру – один з найбільш титулованих молдавський клубів. Команда вісім разів ставала чемпіоном своєї країни, шість разів вигравала Кубок Молдови та одного разу тріумфувала у Суперкубку.

Раніше склад "зубрів" залишив вихованець київського Динамо.