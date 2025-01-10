Вихованець київського Динамо став вільним агентом

Український півзахисник Денис Дедечко залишив Зімбру.

Про це повідомила пресслужба молдавського клубу.

Сторони домовились про розірвання контракту. Футболіст залишив команду в статусі вільного агента.

37-річний українець у поточному сезоні провів 15 матчів за Зімбру, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

Дедечко приєднався до Зімбру на початку 2023 року, підписавшись на правах вільного агента.

Денис – вихованець київського Динамо. Втім, за основний склад рідної команди він провів лише матч, надалі тривалий час вистував за дубль киїського клубу.

Єдиний матч за збірну України Дедечко провів 14 серпня 2013-го проти команди Ізраїлю (2:0), замінивши в перерві Анатолія Тимощука.