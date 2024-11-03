Учасник фіналу Кубку володарів кубків закликав Ференцварош помститися Динамо за поразку 50-річної давнини

Колишній захисник Ференцвароша Дьєзе Мартош сподівається, що чемпіон Угорщини зможе помститися Динамо за поразку у фіналі Кубку володарів кубків-1974/75.

Про це він сказав у інтерв’ю Metropol.

"Настав час взяти реванш за ту поразку, тому в четвер я вболіватиму за"Фраді". Судячи з результатів у Лізі Європи, Динамо перебуває в ненайкращій формі. Вони не забили жодного голу і не набрали жодного очка в трьох матчах, але давайте не будемо завищувати очікування", – сказав Мартош.

Динамо розгромило Ференцварош з рахунком 3:0 у фіналі Кубку володарів кубків-1974/75. Голи в тому легендарному матчі забивали Володимир Онищенко (дубль) та Олег Блохін.

Кілька років тому команди зустрічалися у груповому етапі Ліги чемпіонів. Матч у Будапешті завершився бойовою нічиєю 2:2, а в Києві кияни мінімально перемогли з рахунком 1:0, завдяки чому здобули путівку у плейоф Ліги Європи.

У четвер, 7 листопада, команди проведуть матч 4 туру Ліги Європи. Після трьох турів у активі Ференцвароші три очки, здобуті в домашньоу поєдинку з Ніццою. Динамо, своєю чергою, посідає передостаннє місце в загальній турнірній таблиці.