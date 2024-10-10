Ексворотар Реала висловився про Луніна, та порівняв його характер із Куртуа
Колишній воротар мадридського Реала Лукас Каньїсарес розповів, що Андрій Лунін – чудовий воротар, який завжди йому допомагав.
Його слова передає Relevo.
"Лунін має трохи холодніший характер, ніж Куртуа, можливо, тому що він українець, і ми жартували з цього приводу, але я думаю, що він дуже позитивний у воротах. Я розмовляв з ним, він ділився, допомагав мені, радив і, очевидно, був відмінним хлопцем.
Той факт, що він був таким холодним і не любив жартувати або спілкуватися, думаю, ви бачили це у воротах в минулому сезоні. Він міг стояти на стадіоні "Етіхад" перед 90 000 глядачів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і не тремтіти, коли всі вони страждали. Він чудовий воротар, який зробив чудову кар'єру, і для мене також було ще одним задоволенням розділити з ним час, як і з Кепою, Кейлором", – сказав Лукас Каньїсарес.
Наразі Каньїсарес виступає за резервну команду "вершкових" Реал Кастілью. Його колишній напарник Андрій Лунін продовжує виступи за основну команду.
Напередодні українець увійшов до списку претендентів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року.