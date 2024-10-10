Ексворотар Реала висловився про Луніна, та порівняв його характер із Куртуа

Колишній воротар мадридського Реала Лукас Каньїсарес розповів, що Андрій Лунін – чудовий воротар, який завжди йому допомагав.

Його слова передає Relevo.

"Лунін має трохи холодніший характер, ніж Куртуа, можливо, тому що він українець, і ми жартували з цього приводу, але я думаю, що він дуже позитивний у воротах. Я розмовляв з ним, він ділився, допомагав мені, радив і, очевидно, був відмінним хлопцем.

Той факт, що він був таким холодним і не любив жартувати або спілкуватися, думаю, ви бачили це у воротах в минулому сезоні. Він міг стояти на стадіоні "Етіхад" перед 90 000 глядачів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і не тремтіти, коли всі вони страждали. Він чудовий воротар, який зробив чудову кар'єру, і для мене також було ще одним задоволенням розділити з ним час, як і з Кепою, Кейлором", – сказав Лукас Каньїсарес.