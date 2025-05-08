Експрезидент Інтера: У Ямала буде епічна кар’єра

Колишній президент і власник міланського Інтера Массімо Моратті поділився своєю думкою щодо юного лідера Барселони та збірної Іспанії, 17-річного Ламіна Ямала.

Італійського бізнесмена цитує Quitidiano Sportivo.

"Якби я зміг, я би зробив усе можливе, щоби підписати Ямала. Цей хлопець – це просто уособлення футболу – того, яким ми його уявляємо ще дітьми, чиста фантазія в дії. Йому вдається робити все з неймовірною легкістю. Якщо здоров’я йому дозволить – у нього буде епічна кар’єра", – заявив Моратті, який володів Інтером з 1995 до 2014 року.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Барселона Ямала у півфіналі Ліги чемпіонів вилетіла від Інтера. Раніше повідомлялося про те, що Моратті може придбати СПАЛ.