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Експрезидент Інтера: У Ямала буде епічна кар’єра

Олег Дідух — 8 травня 2025, 17:33
Експрезидент Інтера: У Ямала буде епічна кар’єра
Массімо Моратті

Колишній президент і власник міланського Інтера Массімо Моратті поділився своєю думкою щодо юного лідера Барселони та збірної Іспанії, 17-річного Ламіна Ямала.

Італійського бізнесмена цитує Quitidiano Sportivo.

"Якби я зміг, я би зробив усе можливе, щоби підписати Ямала. Цей хлопець – це просто уособлення футболу – того, яким ми його уявляємо ще дітьми, чиста фантазія в дії. Йому вдається робити все з неймовірною легкістю. Якщо здоров’я йому дозволить – у нього буде епічна кар’єра", – заявив Моратті, який володів Інтером з 1995 до 2014 року.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Барселона Ямала у півфіналі Ліги чемпіонів вилетіла від Інтера. Раніше повідомлялося про те, що Моратті може придбати СПАЛ.

Барселона Моратті Ламін Ямал Інтер Мілан

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