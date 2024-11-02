Легендарний ексвласник Інтера може придбати інший італійський клуб

Колишній власник міланського Інтера Массімо Моратті може придбати клуб СПАЛ.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Нинішній власник СПАЛ, Джо Такопіна, має намір придбати англійський клуб Ліги 2 Транмер Роверс. Проте ключовий інвестор, який мав надати 30% від суми угоди, вийшов з переговорів. Для того, щоб знайти необхідну суму, Такопіна вирішив продати італійський клуб.

Моратті, в свою чергу, нещодавно отримав 600 мільйонів євро за продаж 40% акцій нафтопереробного підприємства Saras, і готовий інвестувати частину цих грошей у придбання СПАЛа.

Нагадаємо, 79-річний італійський бізнесмен володів Інтером з 1995 до 2013 року, привів клуб до перемоги в Лізі чемпіонів 2010 року. Батько Моратті, Анджело, володів міланським клубом у 1955 – 1968 роках і двічі вигравав з "нерадзуррі" Кубок чемпіонів.

СПАЛ на даний момент виступає у Серії С, третьому дивізіоні італійського футболу. У 2017 – 2020 роках клуб виступав у Серії А.

Раніше Інтер продовжив контракти з двома захисниками.