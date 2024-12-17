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Колишній асистент Саутгейта очолив японський клуб

Руслан Травкін — 17 грудня 2024, 10:41
Колишній асистент Саутгейта очолив японський клуб
Cтів Холланд
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Японський клуб Йокогама Марінос оголосила про призначення на посаду тренера англійського фахівця Стіва Холланда.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Він замінить австралійця Гаррі К'юелла, який відомий виступами за Лідс та Ліверпуль під час кар'єри футболіста.

54-річний Холланд практично не має досвіду самостійної роботи тренером. Він у сезоні 2007/08 очолював Крю Александра, а також тренував молодіжні команди Сток Сіті та Челсі.

Після цього був асистентом у різних тренерів "синіх". Згодом приєднався до штабу Сема Аллардайса в збірній Англії, а з приходом Гарета Саутгейта зберіг посаду.

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