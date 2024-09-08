Сабо: Де Мудрик? Грає в Челсі на лаві запасних, а Довбик не заграє в Ромі

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою, чи сильно вплинула на поразку команди від Албанії 1:2 в Лізі націй відсутність травмованих Михайла Мудрика та Артема Довбика.

Його слова передає Sport Express.

"З ними б було те саме. Ну що Мудрик? Скажіть мені, де він? Мудрик уже два роки в Челсі, а грає тільки на лаві запасних.

А Довбику пощастило в Жироні, тому що там були хороші, швидкісні фланги, які постачали його передачами. У Ромі такого немає. Не заграє там Довбик. У римському клубі скоро зрозуміють, кого вони купили, адже він не може забивати без підтримки з флангів.

Центральний нападник у сучасному футболі повинен рухатися вліво, вправо, грати на ривках. А Довбик не вміє навіть відірватися від свого захисника. Він може тільки в середині грати за рахунок своїх габаритів і віддавати в один дотик. Я не бачив, щоб Довбик відкривався, приймав, робив обманні рухи", — сказав Сабо