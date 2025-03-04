Екстренер Шахтаря може очолити Мілан

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі може наприкінці поточного сезону очолити Мілан.

Про це повідомляє MilanNews.

За їхньою інформацією, нинішній головний тренер Мілана, Сержіу Консейсау, покине команду наприкінці поточного сезону, якщо не трапиться чогось надзвичайного. Керівництво клубу вже займається пошуками тренера на наступний сезон.

Пріоритетними є дві кандидатури – Де Дзербі та безробітний на даний момент Массіміліано Аллегрі, який вже працював із Міланом у 2010 – 2014 роках. Де Дзербі наразі очолює Марсель, проте декілька днів тому 45-річний італієць заявив, що більше не працюватиме у Франції.

Нагадаємо, у 2021 – 2022 роках він очолював донецький Шахтар і покинув клуб після початку повномасштабного вторгнення Росії.