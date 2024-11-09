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Аутсайдер Серії А звільнив головного тренера

Олег Дідух — 9 листопада 2024, 13:05
Аутсайдер Серії А звільнив головного тренера
Лука Готті
ФК Лечче

Лука Готті звільнений з посади головного тренера Лечче.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Таке рішення керівництво Лечче ухвалило після домашньої нічиєї 1:1 з Емполі в стартовому матчі 12 туру Серії А у п’ятницю, 8 листопада. На даний момент команда йде в зоні вильоту Серії А: 17 місце з 9 очками у 12 матчах. За підсумками 12 туру клуб з півдня Італії може опуститися навіть на останнє в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Готті очолював Лечче з березня поточного року. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, новим головним тренером команди може стати екснаставник Мілана Марко Джампаоло. Останнім місцем роботи 57-річного італійського фахівця була Сампдорія, з якою він працював у 2022 році.

Готті Лечче

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