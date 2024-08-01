Помер екстренер Лестера Шекспір
У четвер, 1 серпня, у віці 60 років помер футбольний тренер Крейг Шекспір. Фахівцеві минулого року діагностували рак, він проходив лікування.
Про це повідомляє SkySports.
Шекспір був помічником Клаудіо Раньєрі в сезоні 2016 року, коли Лестер став чемпіоном англійської Прем'єр-ліги. Наступного сезону він очолив "лисиць" та дійшов з ними до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Деякий час був помічником Сема Еллардайса у збірній Англії, поєднуючи цю посаду з обов'язками в Лестері, а пізніше і в Евертоні.
Раніше повідомлялося, що помер колишній віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Кеван Госпер.