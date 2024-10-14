Трагікомічна дріб'язковість: джерело розкрило подробиці відходу Хаві з Барселони

Протягом першої половини 2024 року головним сюжетом у Каталонії була ситуація навколо Хаві. Нагадаємо, спершу легенда Барселони оголосив, що піде у відставку після завершення сезону-2023/24, потім Жоан Лапорта нібито вмовив його залишитися, але в підсумку Хаві все ж залишив команду. Зараз "блауґранас" тренує Гансі Флік, Барса чудово розпочала сезон, але чутки про сагу навколо Хаві не вщухають і досі.

Журналіст Жоан Фонтес, який висвітлює Барселону, розкрив комічну сторону відходу Хаві. За його інформацією, взаємини між керівництвом і легендою Барси погіршилися після того, як тренерський штаб Хаві не повернув айфони та айпади, які їм видав клуб. Уявіть собі, Лапорта не зміг проігнорувати це й попросив повернути всі девайси.

❗️The relationship between Xavi's staff and the Barça board ended up very damaged. The Barça board demanded Xavi's staff to return the Apple devices such as iPads and iPhones that they gave them and that were not returned after their departure.



— @JoanFontes pic.twitter.com/jHz7e2byHm — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 11, 2024

Так, цей інсайд виглядає комічно, враховуючи масштаби Барселони – мовляв, невже в такому клубі будуть так "дрібнити" через кілька одиниць техніки Apple. Але згадайте, з якими економічними проблемами каталонці мають справу останніми роками – й ця інформація одразу стане більш правдоподібною. З останнього – каталонці тривалий час не могли зареєструвати Дані Ольмо через відсутність дозволу від Ла Ліги.