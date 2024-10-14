Трагікомічна дріб'язковість: джерело розкрило подробиці відходу Хаві з Барселони
Протягом першої половини 2024 року головним сюжетом у Каталонії була ситуація навколо Хаві. Нагадаємо, спершу легенда Барселони оголосив, що піде у відставку після завершення сезону-2023/24, потім Жоан Лапорта нібито вмовив його залишитися, але в підсумку Хаві все ж залишив команду. Зараз "блауґранас" тренує Гансі Флік, Барса чудово розпочала сезон, але чутки про сагу навколо Хаві не вщухають і досі.
Журналіст Жоан Фонтес, який висвітлює Барселону, розкрив комічну сторону відходу Хаві. За його інформацією, взаємини між керівництвом і легендою Барси погіршилися після того, як тренерський штаб Хаві не повернув айфони та айпади, які їм видав клуб. Уявіть собі, Лапорта не зміг проігнорувати це й попросив повернути всі девайси.
Так, цей інсайд виглядає комічно, враховуючи масштаби Барселони – мовляв, невже в такому клубі будуть так "дрібнити" через кілька одиниць техніки Apple. Але згадайте, з якими економічними проблемами каталонці мають справу останніми роками – й ця інформація одразу стане більш правдоподібною. З останнього – каталонці тривалий час не могли зареєструвати Дані Ольмо через відсутність дозволу від Ла Ліги.