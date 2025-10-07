Атлетико Мадрид призначив нового спортивного директора

Новим спортивним директором Атлетико Мадрид було призначено Матеу Алемані.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

На цій посаді Алемані замінив Андреа Берту, який у січні поточного року покинув іспанський клуб після 11 років роботи та наразі працює в лондонському Арсеналі.

Попереднім місцем роботи Алемані була Барселона, де він працював з березня 2021 до вересня 2023 року. Фахівець запам’ятався рядом вдалих підписань в умовах жорстких фінансових обмежень – саме він привів у клуб Рафінью та Роберта Левандовського. До Барселони 62-річний іспанський фахівець працював із Мальоркою та Валенсією.

Нагадаємо, у 8 турі Ла Ліги Атлетико на виїзді зіграв унічию 1:1 із Сельтою. Наразі команда Дієго Сімеоне посідає 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату.