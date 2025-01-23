Колишній півзахисник Олександрії підписав контракт з клубом Першої ліги
Родіон Плакса
Буковина
Колишній футболіст Олександрії Родіо Плакса продовжить кар'єру у Буковині.
Про це повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу.
Контракт розраховано до літа 2026 року.
Хавбек є вихованцем академій Шахтаря та Олімпії-Азовсталь. Плакса дебютував в УПЛ у складі Маріуполя у сезоні-2021/22. Окрім того, футболіст виступав за Чорноморець, Олександрію та ФСК Маріуполь.
Зазначимо, що раніше до Родіона виявляв інтерес столичний Лівий берег.
Раніше Олександрія оголосила про трансфер албанського нападника.