Колишній півзахисник Олександрії підписав контракт з клубом Першої ліги

Колишній футболіст Олександрії Родіо Плакса продовжить кар'єру у Буковині.

Про це повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу.

Контракт розраховано до літа 2026 року.

Хавбек є вихованцем академій Шахтаря та Олімпії-Азовсталь. Плакса дебютував в УПЛ у складі Маріуполя у сезоні-2021/22. Окрім того, футболіст виступав за Чорноморець, Олександрію та ФСК Маріуполь.

Зазначимо, що раніше до Родіона виявляв інтерес столичний Лівий берег.

Раніше Олександрія оголосила про трансфер албанського нападника.