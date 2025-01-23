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Колишній півзахисник Олександрії підписав контракт з клубом Першої ліги

Володимир Максименко — 23 січня 2025, 11:35
Колишній півзахисник Олександрії підписав контракт з клубом Першої ліги
Родіон Плакса
Буковина

Колишній футболіст Олександрії Родіо Плакса продовжить кар'єру у Буковині.

Про це повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу.

Контракт розраховано до літа 2026 року.

Хавбек є вихованцем академій Шахтаря та Олімпії-Азовсталь. Плакса дебютував в УПЛ у складі Маріуполя у сезоні-2021/22. Окрім того, футболіст виступав за Чорноморець, Олександрію та ФСК Маріуполь.

Зазначимо, що раніше до Родіона виявляв інтерес столичний Лівий берег.

Раніше Олександрія оголосила про трансфер албанського нападника.

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