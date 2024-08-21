Екскапітан Барселони приєднається до амбіційного італійського клубу

Новачок Серії А Комо та колишній капітан Барселони Серджі Роберто домовилися про співпрацю.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Як вказує інсайдер, сторони погодили річний контракт. Також буде опція продовження ще на сезон, якщо Комо залишиться в Серії А.

Комо активно провів літню трансферну кампанію, підписавши декількох досвідчених футболістів. Клуб також працює над трансфером Ніко Паса з Реала.

Sergi Roberto se va al Como.



Las partes están con los documentos finales.



Contrato de un año más otro opcional si el Como se queda en Serie A. https://t.co/64nfXkQi1P — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 21, 2024

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону. Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.

Відзначимо, що Серджі Роберто віддав Барселоні 18 років життя. Чемпіон підготував статтю про його гру за "блаугранас".