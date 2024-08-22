Колишній капітан Барселони стане гравцем клубу Серії А
Колишній капітан каталонської Барселони Серджі Роберто стане гравцем італійського Комо.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, сторони вже досягли домовленостей, і наразі завершується підписання необхідних документів. Контракт розрахований на 2 роки з можливістю продовження ще на один. Головний наставник команди Сеск Фабрегас був особисто зацікавлений у підписанні досвідченого футболіста.
Зазначимо, що Роберто покинув каталонців після 18 років проведених у клубі. Він приєднався до структури Барселони у 2006 році, коли йому було 14 років. За основну команду "блаугранас" дебютував у сезоні-2010/11.
Загалом на його рахунку 373 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 43 результативні передачі. З Барселоною Серджі двічі вигравав Лігу чемпіонів (у 2011 та 2015 роках), сім разів ставав чемпіоном Іспанії та шість разів вигравав Кубок Іспанії.
Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону. Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03.
Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія команди з провінції Ломбардія з'явилась лише у 2019 році.