Ексгравець Арсенала зізнався у причетності до контрабанди канабісу

Колишній гравець Арсенала Джей Еммануель-Томас визнав себе винним в участі у змові з метою контрабанди канабісу на суму близько 600 000 фунтів.

Про це повідомляє The Athletic.

34-річний англієць був затриманий Національним агентством по боротьбі зі злочинністю (NCA) у вересні минулого року.

Тоді 2 вересня у валізах, що прибули рейсом з Бангкока в аеропорт Станстед, було виявлено 60 кілограмів наркотиків. Після висунення звинувачень Грінок (клуб чемпіонату Шотландії), за який тоді виступав футболіст, розірвав з ним контракт.

Варто зазначити, що спочатку Еммануель-Томас заперечував свою причетність до ввезення наркотиків класу B на слуханні в Магістратському суді Карлайла. Проте згодом він змінив свої свідчення. Гравцеві загрожує до 14 років позбавлення волі.

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Джей Еммануель-Томас – вихованець молодіжного складу Арсенала. Хавбек був капітаном команди, яка виграла Молодіжний кубок Англії у 2009 році.

Після одного матчу за першу команду в АПЛ він продовжив грати за низку клубів, включаючи Іпсвіч Таун та Брістоль Сіті. Далі в його кар'єрі були Шотландія, Таїланд та Індія. Футболіст також виступав за збірну Англії на молодіжному рівні.

Раніше з'явилася інформація, що Арсенал планує оформити трансфер одного з нападників Реала.