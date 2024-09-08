Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілевський — про поразку України: Вічна проблема у нашій збірній — це незіграність

Володимир Кук — 8 вересня, 11:12
Мілевський — про поразку України: Вічна проблема у нашій збірній — це незіграність
Артем Мілевський

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський прокоментував поразку команди від Албанії 1:2 в Лізі націй та заявив, що незіграність — це вічна проблема збірної.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Ну як так? Кожен наш гравець кращий за суперника і...

Вічна проблема у нашій збірній це незіграність", написав Мілевський.

Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії.

Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Поєдинок заплановано на 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Артем Мілевський Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Албанії з футболу

Артем Мілевський

Мілевський: Не можна замінювати таких гравців, як Ярмоленко
Мілевський — про матч Зальцбург — Динамо: Я поставлю гроші на прохід киян
Мілевський: Домовилися з Судаковим кави випити
Мілевський — про збірну України: Дуже багато хейту, хлопці все прекрасно розуміють
Дідусі поговорили по-чоловічому: Мілевський розповів про нараду лідерів збірної України після провального старту ЧС-2006

Останні новини