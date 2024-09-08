Мілевський — про поразку України: Вічна проблема у нашій збірній — це незіграність

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський прокоментував поразку команди від Албанії 1:2 в Лізі націй та заявив, що незіграність — це вічна проблема збірної.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Ну як так? Кожен наш гравець кращий за суперника і... Вічна проблема у нашій збірній — це незіграність", — написав Мілевський.

Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії.

Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Поєдинок заплановано на 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.