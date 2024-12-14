Ексгравця Манчестер Сіті обрали президентом Грузії

На виборах президента Грузії переможцем став представник правлячої партії "Грузинська мрія" Міхеіл Кавелашвілі – він був єдиним кандидатом.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Кавелашвілі здобув 224 голоси колегії виборників з 300 членів. Ще один бюлетень було зіпсовано. Результати виборів не визнала опозиція.

53-річний Михаїл Кавелашвілі – колишній грузинський футболіст. Грав на позиції форварда. За збірну Грузії забив 9 голів за 46 матчів.

На клубному рівні грав за грузинські клуби, російську Аланію, швейцарські Люцерн, Грассхоппер, Сьйон, Аарау та Базель. З 1995 до 1997 грав за Манчестер Сіті. За англійський клуб відзначився 3 голами за 28 поєдинків.

2016 року колишній спортсмен вибрався від Грузинської мрії до парламенту, а у березні цього року увійшов до групи Сила народу, заснованої кількома вихідцями з Грузинської мрії.

Раніше повідомлялося, що один із найвідоміших грузинських футболістів Каха Каладзе, який наприкінці 90-х грав за київське Динамо, потрапив під українські санкції.