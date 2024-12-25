Ексгравець Руха посилив клуб Бундесліги

Німецький Гольштайн придбав у словенського Целє захисника Давида Зеца.

Про це повідомила пресслужба клубу Бундесліги.

24-річний Зец загалом за Целє відіграв 129 матчів. Восени дебютував за збірну Словенії.

"Ми змогли підписати досвідченого центрального захисника для нашої захисної команди", – сказав про трансфер Карстен Велманн, спортивний директор Гольштайна.

Перед сезоном 2020/21 Зец приєднався до львівського Руха. Відіграв в УПЛ 9 матчів.

Гольштайн невдало розпочав сезон. Команда після 15 матчів має 8 очок і посідає 17-те місце.