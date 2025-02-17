Ексгравець Манчестер Юнайтед: Я ридав, коли довелося залишити клуб

Вихованець Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард поділився спогадами про момент, коли він остаточно залишив рідний клуб.

Цю історію 32-річний англієць розповів в інтерв'ю The Independent.

Влітку 2021 року Лінгард повернувся на "Олд Траффорд" після вдалої оренди у Вест Гемі. Проте він так і не отримав ігрового часу, на який так розраховував. По ходу сезону-2021/22 він прийняв важке для себе рішення остаточно залишити МЮ.

"У той час я був дуже налаштований на гру. Коли ти повертаєшся до рідного клубу, ти очікуєш, що будеш грати, враховуючи те, як я грав до цього. Очевидно, що цього не сталося. Ти розчаровуєшся. Я завжди викладався на тренуваннях на 100%... Але настає певний час, коли тобі потрібно йти... В останній день я плакав дорогою додому... Їхати було дуже емоційно, але це було те, що я повинен був зробити. Грати за цю емблему тиждень за тижнем – це одне з найкращих почуттів, які я коли-небудь мав", – заявив Лінгард.

Влітку 2022 року футболіст на правах вільного агента приєднався до Ноттінгем Фореста, підписавши річний контракт.

Через рік він сподівався піти на підвищення, але не вийшло. У підсумку у лютому 2024 року він приєднався до корейського Сеула.

Нагадаємо, що вчора Манчестер Юнайтед зазнав чергової поразки в Англійській Прем'єр-лізі. Цього разу команда Рубена Аморіма програла Тоттенгему (0:1).

Ця невдача дозволила "червоним дияволам" видати свій найгірший результат в чемпіонаті Англії за останні 50 років.