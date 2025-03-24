Один із гравців ПСВ захворів на туберкульоз: у клубі прояснили ситуацію

У одного з футболістів першої команди ПСВ виявили активну форму туберкульозу.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Ім'я гравця не розголошується.

За попередньою інформацією, гравець почувається добре, враховуючи обставини. Хоча ризик подальшого зараження вважається низьким, ситуація перебуває під ретельним контролем згідно зі стандартними протоколами.

ПСВ повідомив про інцидент місцеві органи влади, які спільно з клубом вжили необхідних заходів. Вже розпочато дослідження джерел та контактів, а також проінформовано всіх зацікавлених осіб.

Раніше повідомлялося, що нідерландський клуб зацікавлений у підписанні голкіпера Шахтаря та збірної України Дмитра Різника.